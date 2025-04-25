Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 17:56

Политика

Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления переговоров РФ и Украины

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждали в Кремле возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча российского лидера с американским политиком продлилась три часа, она носила конструктивный и полезный характер, рассказал Ушаков. По его словам, разговор сблизил позиции РФ и США не только по Украине, но и другим вопросам. Продуктивный диалог между Москвой и Вашингтоном и дальше будет осуществляться на различных уровнях, заверил помощник российского президента.

Кроме того, Кремль считает символичным, что беседа прошла в годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе. Как отметил Ушаков, то событие "символизирует боевое сотрудничество двух стран в борьбе с нацизмом".

Путин и Уиткофф провели переговоры в Кремле 25 апреля. С российской стороны также участие принимали Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Предыдущая встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Их общение длилось 4,5 часа. Основной темой стало урегулирование украинского конфликта.

Песков заявил, что развитие отношений России и США идет хорошо

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика