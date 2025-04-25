Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления переговоров РФ и Украины

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Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждали в Кремле возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча российского лидера с американским политиком продлилась три часа, она носила конструктивный и полезный характер, рассказал Ушаков. По его словам, разговор сблизил позиции РФ и США не только по Украине, но и другим вопросам. Продуктивный диалог между Москвой и Вашингтоном и дальше будет осуществляться на различных уровнях, заверил помощник российского президента.

Кроме того, Кремль считает символичным, что беседа прошла в годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе. Как отметил Ушаков, то событие "символизирует боевое сотрудничество двух стран в борьбе с нацизмом".

Путин и Уиткофф провели переговоры в Кремле 25 апреля. С российской стороны также участие принимали Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Предыдущая встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Их общение длилось 4,5 часа. Основной темой стало урегулирование украинского конфликта.