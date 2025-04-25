Reuters: ЕС и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию конфликта

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Евросоюз и Украина отвергли некоторые предложения США по вопросу урегулирования конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Киев и Брюссель выдвинули Вашингтону встречные предложения по различным вопросам. Основные разногласия между сторонами касаются последовательности решения территориальных вопросов, отмены санкций в отношении России, гарантий безопасности и численности Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточняет СМИ.

Проект США по урегулированию конфликта был представлен ЕС и Украине 17 апреля в ходе переговоров в Париже спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. В частности, в документе предполагается постоянный отказ от огня и начало немедленных переговоров между Москвой и Киевом.

"Украина не будет стремиться вступить в НАТО", – говорится в проекте, в рамках которого признается намеренность украинской стороны работать над вступлением в Евросоюз.

Кроме того, утверждают журналисты, США включили в документ возможность снятия санкций с России, а также де-юре признание Крыма как российской территории. При этом ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область признаются лишь де-факто, а Украина получает возможность прохода по Днепру и контроля Харьковской области и Запорожской АЭС.

Проект, по данным СМИ, также предусматривает подписание США и Украиной соглашения по полезным ископаемым и восстановление страны с финансовой компенсацией, но не предусматривает ограничений на размещение сил союзников на украинской территории.

Ранее в российском МИД рассказывали, что России готова к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта, однако остаются некоторые детали, которые необходимо согласовать. По версии СМИ, союзники США выразили свою обеспокоенность планом Трампа, так как тот включает в себя территориальные уступки со стороны Украины.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, Евросоюз может расколоться, если Соединенные Штаты признают Крым российским регионом и снимут свои санкции.

