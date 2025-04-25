CNN: союзники США встревожены планом Трампа с территориальными уступками Украины

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Союзники Вашингтона выражают обеспокоенность из-за плана американского лидера Дональда Трампа, который включает территориальные уступки со стороны Украины. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на дипломатические источники.

По их мнению, предложения Трампа по уступкам якобы "посылают опасный сигнал" Владимиру Путину и прочим мировым лидерам, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину.

Отмечается, что на этой неделе участники переговоров добились определенного прогресса в диалоге с представителями Украины, подведя их к точке, когда начнутся переговоры о территориях.

По информации СМИ, администрация США оказывает давление на украинское руководство для того, чтобы Киев принял план мирного урегулирования конфликта, который продвигает Вашингтон.

Ранее Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией. Однако он указал, что Украина уже много лет назад потеряла полуостров.

В Кремле заявили, что слова главы Белого дома полностью корреспондируются с пониманием российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что учет российских интересов является обязательным условием для достижения мира на Украине.