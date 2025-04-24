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02:13

Политика

Трамп не ответил на вопрос о признании Крыма территорией РФ

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос журналистов о возможности признания Крыма российской территорией. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Трампа, у него нет "любимчиков" среди сторон конфликта на Украине. Он подчеркнул, что просто хочет окончания боевых действий.

Глава Белого дома также рассказал, что переговоры в Лондоне по урегулированию на Украине прошли хорошо. Тем не менее он не поделился какими-либо подробностями встречи.

Ранее сообщалось, что встреча глав МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины по теме урегулирования украинского конфликта в Лондоне была перенесена. Уточнялось, что переговоры пройдут в закрытом режиме без представителей прессы.

По информации СМИ, госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится признать Крым российской территорией.

В Кремле подчеркнули, что представителям США, Европы и Украины не удалось встретиться в Британии для обсуждения украинского конфликта, поскольку они не смогли сблизить свои позиции по определенным вопросам.

Трамп пообещал раскрыть план по урегулированию конфликта на Украине в течение 3 дней

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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