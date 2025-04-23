NYT: госсекретарь США Рубио не поедет в Лондон из-за слов Зеленского о Крыме

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Госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон, где планировал принять участие во встрече по мирному урегулированию конфликта на Украине, после слов украинского президента Владимира Зеленского о Крыме. Об этом пишет The New York Times.

Автор статьи отмечает, что одним из главных предложений американской стороны по урегулированию конфликта, которые планировалось представить в Лондоне 23 апреля, было признание Украиной Крыма как территории РФ. Однако после того, как Зеленский заявил журналистам, что Киев не примет такой вариант, Рубио отменил поездку.

Остается неясным, будет ли на мероприятии в Лондоне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Пока подтверждается только участие спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что делегация Украины на переговорах с США не обсуждала и не соглашалась на признание Крыма российской территорией. В Киеве подчеркнули, что все украинские представители на переговорах указывают, что вопросы территориальной целостности страны не обсуждаются.

Вместе с тем, по данным СМИ, Украина может отказаться от 20% своей территории в случае, если Запад не будет официально признавать воссоединенные территории российскими. Это произойдет при признании территории "де-факто", а не "де-юре", означая, что Киев не планирует отдать их навсегда.