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Украина может отказаться от 20% своей территории в случае, если Запад не будет официально признавать воссоединенные территории российскими. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Post.

По словам источника издания, это произойдет при признании территории "де-факто", а не "де-юре", означая, что Киев не планирует отдать их навсегда.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта между РФ и Украиной. Данный шаг президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о его стремлении добиться скорейшего прекращения огня на Украине.

По данным журналистов, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в рамках переговоров с украинскими представителями в Лондоне может поднять вопрос официального признания США Крыма российским регионом.

При этом советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко указал, что украинская делегация на переговорах с Вашингтоном не обсуждала и не соглашалась на признание Крыма российской территорией.

