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В Кремле слышали о том, как Вашингтон заявлял о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе. Это совпадает с позицией Москвы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, потенциальное нахождение Киева в НАТО являлось бы угрозой для национальных интересов России и стало бы одной из первопричин конфликта.

"Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом", – сказал представитель Кремля.

Также, как подчеркнул Песков, Москва и Вашингтон работают по украинскому вопросу. РФ надеется, что это принесет результаты, указал он.

"Президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования", – добавил пресс-секретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что причиной конфликта на Украине могло стать стремление Киева вступить в НАТО.

Кроме того, он выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на ближайшей неделе, с 21 по 27 апреля.

