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Bloomberg: Вашингтон может признать Крым российским

Вашингтон может признать Крым российским – СМИ

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомых с ситуацией.

Данный шаг президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о его стремлении добиться скорейшего прекращения огня на Украине. Однако, отмечает издание, окончательного решения по этому вопросу еще не было принято.

Также 17 апреля Соединенные Штаты представили в Париже союзникам предложения по урегулированию ситуации на Украине. Они включают в себя смягчение санкций против России и отказ от обсуждений членства Украины в НАТО.

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