Bloomberg: Вашингтон может признать Крым российским

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомых с ситуацией.

Данный шаг президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о его стремлении добиться скорейшего прекращения огня на Украине. Однако, отмечает издание, окончательного решения по этому вопросу еще не было принято.

Также 17 апреля Соединенные Штаты представили в Париже союзникам предложения по урегулированию ситуации на Украине. Они включают в себя смягчение санкций против России и отказ от обсуждений членства Украины в НАТО.