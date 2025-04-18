Bloomberg: США хотят за несколько недель добиться прекращения огня на Украине

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Представители США в ходе встречи с европейскими коллегами в Париже заявили, что хотят за несколько недель добиться прекращения огня на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Как уточнили источники СМИ, встреча была посвящена поиску вариантов перехода к прекращению огня и миру в ближайшее время.

Еще одна встреча пройдет в Париже на следующей неделе, рассказали собеседники агентства. На ней будут присутствовать переговорщики и советники по безопасности Германии, Франции, США и Великобритании.

Итоги переговоров, которые состоялись 17 апреля, американский Госдепартамент назвал обнадеживающими. Результаты встречи были переданы главе российского МИД Сергею Лаврову.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа России на предложение о прекращении огня на Украине.

Кроме того, США намерены в скором времени оценить шансы на скорое урегулирование украинского конфликта, добавил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон готов помочь в урегулировании только в том случае, если Москва и Киев покажут свой серьезный настрой.