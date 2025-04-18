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Соединенные Штаты и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение обеих сторон заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Теперь Вашингтону и Киеву необходимо завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, после чего ратифицировать в своих парламентах. По словам Свириденко, данное соглашение даст широкие возможности для модернизации украинской инфраструктуры.

Подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым сорвалось в конце февраля 2025 года после скандальной перепалки, устроенной украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Однако позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что все же хотел бы подписать с Киевом соглашение.