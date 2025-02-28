Трамп указал Зеленскому на его неуважительное отношение к США

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Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что тот неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне.

"Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной. То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", – сказал Трамп на встрече с Зеленским в Вашингтоне.

Президент США заметил, что его страна пытается решить проблему Украины, поэтому та не должна говорить о том, что американцы должны чувствовать. Трамп напомнил Зеленскому, что у того "заканчиваются солдаты".

"И при этом вы говорите нам, что не хотите прекращения огня", – сказал он.

Кроме того, Украина не демонстрирует признательности США за свою поддержку. По словам Трампа, это "не очень хорошо", что Киев не благодарит Вашингтон, который "пытается спасти" его.

Зеленский прилетел в США для подписания сделки по редкоземельным металлам. Трамп заявил, что ресурсы будут использоваться в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и производства вооружений. Он считает, что США получат много денег от продажи и использования этих металлов. Трамп уверен, что Вашингтон заключит с Киевом очень справедливую сделку.

