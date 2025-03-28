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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал превосходным проект соглашения Украины и США по ресурсам, так как в случае утверждения этой сделки украинского президента Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане. Такое мнение политик высказал у себя на странице в соцсети X.

В противном случае, как заявил Медведев, Штаты "обнулят" киевский режим.

"Шах и мат", – заключил зампред Совбеза РФ.

При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, чьи слова передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщил, что соглашение по ресурсам еще не готово. Он объяснил, что по данной сделке все еще ведутся консультации с США на уровне различных министерств.

Зеленский прилетал 28 февраля в Вашингтон для того, чтобы подписать на встрече с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Но между ними произошла перепалка, из-за которой заключение сделки было сорвано.

Глава Белого дома после обратил внимание на то, что украинский лидер неуважительно относится к США. Зеленский, в свою очередь, не стал извиняться перед Трампом за конфликт.

Однако 11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры делегаций Украины и США, в результате которых стороны условились подписать соглашение о ресурсах "как можно скорее". Представители администрации США уточняли, что в сделку будет включен не только пункт о "компенсации расходов на помощь Штатов", но и условие о "разработке украинских полезных ископаемых".

