ЕК: соглашение Украины и США о ресурсах нужно оценить в контексте вступления в ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) указала Украине на необходимость изучения сделки с США по ресурсам на предмет выполнения обязательств перед Евросоюзом (ЕС) в рамках процесса вступления страны в объединение. На это указала представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

Пиньо добавила, что комиссия всегда готова проконсультировать Украину, объяснив последствия заключения соглашения с США. При этом, по ее словам, пока никакого конкретного запроса по этому от киевской стороны не поступало.

Представитель ЕК также не стала комментировать заявления о том, что сделка будет означать передачу под контроль Штатов всех ресурсов Украины.

Соглашение о редкоземельных металлах должно было быть подписано на встрече украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 февраля. Однако между ними произошел конфликт, поэтому заключить сделку так и не удалось.

Трамп отмечал, что Зеленский неуважительно относится к США. Последний, в свою очередь, отказался извиняться перед американским лидером за перепалку в Вашингтоне.

Однако 11 марта делегации Украины и США вновь встретились в саудовском городе Джидда. В результате стороны договорились подписать соглашение о полезных ископаемых "как можно скорее". Как сообщили представители американской администрации, сделка будет затрагивать не только "компенсацию расходов на помощь США", но и "разработку украинских полезных ископаемых".

