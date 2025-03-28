ЕК: соглашение Украины и США о ресурсах нужно оценить в контексте вступления в ЕС

28 марта, 15:31Политика
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Еврокомиссия (ЕК) указала Украине на необходимость изучения сделки с США по ресурсам на предмет выполнения обязательств перед Евросоюзом (ЕС) в рамках процесса вступления страны в объединение. На это указала представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.
Пиньо добавила, что комиссия всегда готова проконсультировать Украину, объяснив последствия заключения соглашения с США. При этом, по ее словам, пока никакого конкретного запроса по этому от киевской стороны не поступало.
Представитель ЕК также не стала комментировать заявления о том, что сделка будет означать передачу под контроль Штатов всех ресурсов Украины.
Соглашение о редкоземельных металлах должно было быть подписано на встрече украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 февраля. Однако между ними произошел конфликт, поэтому заключить сделку так и не удалось.
Трамп отмечал, что Зеленский неуважительно относится к США. Последний, в свою очередь, отказался извиняться перед американским лидером за перепалку в Вашингтоне.
Однако 11 марта делегации Украины и США вновь встретились в саудовском городе Джидда. В результате стороны договорились подписать соглашение о полезных ископаемых "как можно скорее". Как сообщили представители американской администрации, сделка будет затрагивать не только "компенсацию расходов на помощь США", но и "разработку украинских полезных ископаемых".
Лидеры ЕС отреагировали на срыв сделки Украины и США по редкоземельным металлам