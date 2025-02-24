FT: США убрали из проекта соглашения с Киевом условия о 100% контроле над фондом

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Штаты решили убрать из соглашения по поводу природных ресурсов Киева пункт о полном контроле над фондом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Financial Times, в распоряжении которого имеется соответствующий документ.

Издание напомнило, что ранее украинская сторона назвала неприемлемыми условия о полном контроле над фондом.

"Украина бы вносила 50% доходов фонда за счет минеральных ресурсов, пока бы ее вклад не достиг 500 миллиардов долларов" – сказано в материал.

В начале февраля президент США Дональд Трамп предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому поддержку с американской стороны в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Однако Зеленский отказался подписывать эти документы. В Киеве сообщили о желании доработать проект соглашения, а уже после передать его представителям США.

При этом председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. По его мнению, экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.

