Economist: Украина сотни лет будет выплачивать США компенсацию за помощь

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Украина в случае подписания соглашения с США о компенсации в размере 500 миллиардов долларов будет выплачивать эту сумму в течение сотен лет. Об этом со ссылкой на украинских чиновников пишет журнал Economist.

По последнему проекту соглашения, Украина обязана перечислять 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры, включая порты, в новый инвестиционный фонд, который будет принадлежать правительству США.

"Отчисления будут продолжаться до тех пор, пока объем фонда не достигнет 500 миллиардов долларов. При нынешних темпах роста доходов государства на это уйдут сотни лет", – отмечается в статье.

Один из украинских чиновников выразил сомнение в возможности подписания такого соглашения, указав на его непосильные для страны условия.

Лидер Украины Владимир Зеленский уже отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. Президент страны напомнил, что помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.