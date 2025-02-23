Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 млрд долларов

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. Президент страны напомнил, что помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.

"Мы не должны признавать гранты как долги… Грант – это не долг, и мы не должны отдавать долг. Вопрос не в цифре, мы не признаем, что это долг", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Как пояснил украинский лидер, цифра в 500 миллиардов долларов появилась во втором варианте соглашения по украинским ископаемым.

"Тогда стали понятны все месседжи до этого, которые шли от США, что мы говорим о долге, что Украина должна таким образом долг... Куда идут деньги от добычи? Они идут в фонд", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в случае, если второй вариант предполагает 100% владение фондом Соединенными Штатами, это свидетельствует о том, что речь идет не об инвестициях. Поскольку Украина наполняет фонд исключительно за счет собственных ресурсов, будь то минералы или компании.

"Если эти деньги идут в фонд и ничего из-за границы не приходит в этот фонд, а все в середине страны – это мы отдаем долг", – отметил он.

Зеленский уточнил, что хотел бы диалога с главай Штатов Дональдом Трампом и не готов подписывать то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев.

"Сейчас, кстати, наша группа, там и министры, и представители наших компаний, и мой глава офиса сейчас на связи с (советником президента США по национальной безопасности Майком – Прим. ред.) Уолтцом и его командой, они общаются о соглашении. Нет уже 500 миллиардов, мне кажется, нет процентов пока", – добавил президент.

В начале февраля Трам предложил Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.

В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.

