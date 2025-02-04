Трамп предложил Украине обменять редкоземельные металлы на помощь США

Президент США Дональд Трамп предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому сделку. Трамп заявил, что Украина получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Вашингтон ждет от Киева определенных гарантий. По словам Трампа, долг в десятки миллиардов долларов, которые вложили США в бывшую советскую республику должны гарантироваться ценным сырьем. Как заявил американский президент, украинские власти уже выразили готовность к такому соглашению.

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