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04 февраля, 08:45

Политика

Трамп предложил Украине обменять редкоземельные металлы на помощь США

Трамп предложил Украине обменять редкоземельные металлы на помощь США

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Президент США Дональд Трамп предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому сделку. Трамп заявил, что Украина получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Вашингтон ждет от Киева определенных гарантий. По словам Трампа, долг в десятки миллиардов долларов, которые вложили США в бывшую советскую республику должны гарантироваться ценным сырьем. Как заявил американский президент, украинские власти уже выразили готовность к такому соглашению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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