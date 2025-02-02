Маск заявил, что Минфин США одобрял перечисления мошенникам и террористам

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Минфин США одобрял перечисления террористам и мошенникам. Об этом заявил американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, возглавивший ведомство DOGE, которое занимается повышением эффективности правительства США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В соцсети Х Маск написал, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам.

Бизнесмен добавил, что это не единственный спорный момент, который обнаружила команда DOGE.

Ранее бывший советник Трампа Стив Бэннон назвал Маска "плохим парнем", отметив, что будет добиваться его "изгнания" из Белого дома.

По словам экс-советника Трампа, Маск является сторонником "технофеодализма". Поэтому Бэннон предполагает, что главная цель, которую преследует предприниматель, заключается в том, чтобы "стать триллионером".

