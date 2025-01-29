В Госдуме заявили, что союз Маска с Трампом может быстро развалиться

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Партнерские отношения между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском могут быстро и легко развалиться, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на депутата Госдумы Марию Бутину.

"Илон Маск оказывал финансовую поддержку Демократической партии и был связан с государством, получая заказы от Пентагона. Зато сейчас у него наступает период расцвета и публичности. Думаю, что Трамп принимает его, но только на время", – уверена Бутина.

Каждый из популярных представителей команды президента США имеет наклонности нарцисса, но "в кадре" Трамп приемлет только себя. Депутат считает, что он воспользуется своими коллегами и бросит их, чтобы на негативе сделать себе еще больший пиар.



При этом Трамп может сделать своим политическим наследником младшего сына Бэррона, чтобы повторить политический путь по примеру семей Буша и Клинтон. 18-летний сын президента США является любимчиком своего отца и внешне больше похож на него, сказала депутат.

"Бэррон может выдвинуться через одного президента или даже пойти следующим. На самом деле Америка – это про несменяемость власти", – добавила Бутина.

Кроме того, Трамп может вывести во власть и других своих детей – Иванку и Дональда-младшего. Депутат подчеркнула, что у семейства Трампа абсолютно имперское устремление.

Но жена Трампа Мелания вряд ли будет играть видную роль в политике, считает Бутина.

"Не могу не отметить – шляпа странная. Что это был за образ? Таинственный Зорро? Может, конечно, американцы видят это как-то по-своему", – прокомментировала Бутина один из образов жены Трампа.

Ранее биограф Маска Сет Абрамсон заявил, что психика американского предпринимателя неуклонно слабеет и он становится опасен для США. Он уверен, что Маск фактически является президентом США из-за его влияния Трампа.

