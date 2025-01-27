Министр спорта Польши Нитрас призвал к бойкоту Tesla из-за слов Маска о нацистах

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Полякам стоит бойкотировать автомобили Tesla из-за высказываний миллиардера Илона Маска о нацистах. Такое заявление сделал министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас, передает РИА Новости.

В ходе предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маск по видеосвязи заявил, что в Германии слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек".

В ответ на это Нитрас подчеркнул, что ни один нормальный поляк не должен покупать Tesla после таких слов. Он также предположил, что Маск не чувствует угрозы возрождения фашизма.

"Может быть, господин Маск со своими миллиардами не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может равнодушно на это смотреть ", – сказал министр, выразив надежду на худшие результаты АдГ в дальнейшем.

Между тем примерно 100 тысяч человек приняли участие в акции протеста в центре Берлина 25 января. Участники акции протестовали против партии АдГ, кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, а также американского лидера Дональда Трампа и Маска.

До этого во время выступления на президентском параде Трампа Маск прижал руку к груди, а затем выбросил ее вверх. Американские пользователи соцсетей увидели в данном жесте бизнесмена схожесть с нацистским приветствием.