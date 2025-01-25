Около 100 тысяч человек приняли участие в демонстрации против АдГ в Берлине

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Примерно 100 тысяч человек приняли участие в акции протеста возле Бранденбургских ворот в центре Берлина. Об этом сообщает Bild.

Граждане протестовали против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, а также президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска.

Аналогичная акция организована в городе Галле, где проводится предвыборное мероприятие АдГ. Там собрались около 9 тысяч человек. Также протестуют люди в городе Ашаффенбург, где недавно гражданин Афганистана напал с ножом на группу детей.

Информационное агентство DPA уточняет, что в Кельне зафиксировано примерно 40 тысяч участников акции протеста. Граждане недовольны планами властей ужесточить миграционную политику.

Ранее глава АдГ в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ. Она объяснила, что на Украине достаточно мест, куда беженцы могут вернуться, так как это большая страна.

Эбнер-Штайнер уверена, что это поможет не допустить наводнения Германии людьми, которые не желают интегрироваться в общество, но получают пособия. Кроме того, при необходимости, следует начать строить заборы на границах ФРГ, а также дать право баварским городам и общинам отказывать беженцам в размещении.

СМИ уточняют, что в Германии находятся около 1,2 миллиона беженцев из Украины, из которых до 200 тысяч человек остановились в Баварии.

