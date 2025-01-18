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Глава фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, пишет Süddeutsche Zeitung (SZ).

Она объяснила, что на Украине достаточно мест, куда беженцы могут вернуться, так как это большая страна. Эбнер-Штайнер уверена, что это поможет не допустить наводнения Германии людьми, которые не желают интегрироваться в общество, но получают пособия.



Кроме того, при необходимости, следует начать строить заборы на границах ФРГ, а также дать право баварским городам и общинам отказывать беженцам в размещении. Политик предложила выдавать им помощь товарами, чтобы перестать переводить деньги на банковские карты.

SZ в своей публикации уточняет, что в Германии находятся около 1,2 миллиона беженцев из Украины, из которых до 200 тысяч человек остановились в Баварии.



Ранее зарубежные СМИ рассказывали, что украинок начали вывозить из европейский стран, чтобы включить в состав "Иностранного легиона" для нужд Вооруженных сил Украины. Такое решение связано с тем, что в рядах украинской армии не хватает военных.

