Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в своих заявлениях

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Глава Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому быть осторожнее в своих заявлениях после того, как последний раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава Навроцкого. Об этом Дуда заявил в интервью телеканалу W Polsce.

Навроцкий ранее заявил, что не видит Украину в рядах Евросоюза и НАТО, добавив, что это мнение связано с разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида. В ответ на это Зеленский во время своего визита в Варшаву предложил Навроцкому "готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках".

Дуда отметил, что не знает, почему украинский президент решил так резко выступить в Польше. Он подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни следует вести в более спокойной форме.

Польский лидер также призвал Зеленского воздержаться от вмешательства в избирательную кампанию в Польше.

Ранее Дуда в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским сообщил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в Североатлантический альянс.

Между тем в январе глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что настрой после встречи группы западных стран по координации военных поставок Киеву представляется негативным, так как Украина испытывает трудности в боевых действиях с Россией.