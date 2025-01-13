Министр обороны Польши Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву

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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал "не летать в Москву", передает телеканал TVP Info.

Это заявление Косиняк-Камыш сделал на фоне отказа Польши в пролете самолету делегации парламента Словакии через воздушное пространство страны. Словацкая делегация направлялась в Москву в составе шести человек и предполагается, что она будет находиться в России до 15 января.

"Что касается направления полета, то рекомендую полеты в Варшаву, а не в Москву", – заявил глава МО Польши.

Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко, в свою очередь, сообщил, что Варшава не позволила спецборту пролететь через свое воздушное пространство и самолету пришлось следовать через Чехию и Германию.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что настрой после встречи группы западных стран по координации военных поставок Киеву представляется негативным, так как Украина испытывает трудности в боевых действиях с Россией. Он признал тяжелую ситуацию на фронте и подчеркнул, что украинцы устали от конфликта.