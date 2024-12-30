30 декабря, 15:24Политика
Захарова отреагировала на планы Польши о дороге для "переброски войск" к границе РФ
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала планы Польши построить дорогу к границе с Калининградской областью России для возможной быстрой переброски войск и силовиков.
"Пить уже начали, что ли?" – задалась вопросом дипломат.
Ранее британская газета FT со ссылкой на замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачея Дущика писала, что республика в следующем году построит дорогу к Калининградской области для быстрой переброски военных в случае необходимости.
Между тем СМИ сообщали, что Испания перебросила в Словакию свыше 780 солдат и 300 единиц техники в рамках программы НАТО по сдерживанию России. По информации журналистов, одновременно с усилиями Альянса в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге НАТО. Это крупнейшее развертывание испанских ВС, проводимое без одобрения парламента.