Рябков: ядерные объекты НАТО в Польше станут законной целью для России

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Если страны НАТО начнут размещать на постоянной основе в Польше ядерные объекты, то они сразу же станут военной целью для России. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замглавы ведомства подчеркнул, что приближение совместных ядерных миссий стран НАТО к границам РФ носит дестабилизирующий характер и лишь обостряет угрозы для российской стороны.

Также Рябков назвал обсуждение, связанное с размещением ядерных объектов НАТО в Польше, "развивающейся историей". Как он утверждает, РФ мониторит то, как "различные звенья польской исполнительной власти, и не только, эту тему отрабатывают в своем внутреннем дискурсе".

Ранее издание Bild опубликовало материал, ссылаясь на секретный документ Минобороны ФРГ, согласно которому Германия якобы готовится к войне между РФ и Альянсом. В публикации указано, что в "день Х" главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч солдат на восточный фланг, включая 30 тысяч военнослужащих бундесвера.

