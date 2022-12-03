РФ нарастит войска на северном направлении при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынуждает Россию увеличить численность войск, сконцентрированных на северном направлении. Об этом сообщается в журнале "Военная мысль" Минобороны РФ.

"С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции", – говорится в публикации.

Там отмечается, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс является наиболее актуальным вызовом для России. Это объясняется тем, что это увеличивает ее границу со странами НАТО более чем на тысячу километров. Кроме того, на территории этих государств могут разместиться силы альянса.

Российские военные отмечают, что расположение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов создаст угрозу нанесения ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области.

4 июля страны НАТО решили пригласить в Альянс Швецию и Финляндию. В этот же день Стокгольм и Хельсинки формально подтвердили свое намерение вступить в блок. Позже президент США Джо Байден призвал все страны – члены НАТО как можно скорее одобрить вступление в Альянс Финляндии и Швеции.

Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

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