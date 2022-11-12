Швеции не удастся избежать размещения ядерного оружия после вступления в НАТО – СМИ

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После вступления в НАТО Швеции не удастся избежать размещения на своей территории американских военных баз и ядерного оружия, сообщает шведская газета Proletären.

Журналисты напомнили, что Стокгольм неоднократно заявлял, что не последует примеру Дании и Норвегии и не будет размещать у себя постоянные базы Североатлантического альянса и ядерное оружие, однако, отмечают авторы статьи, Осло и Копенгаген тоже в свое время активно выступали против этого, но тем не менее им пришлось согласиться с американцами.

"НАТО является ядерным альянсом. <...> У Дании и Норвегии тоже были оговорки в отношении НАТО. Но мы увидели, чего они стоят, когда Норвегия в прошлом году подписала двустороннее дополнительное соглашение с США о четырех базах, согласно которому американские военные не подпадают под действие норвежского законодательства", – говорится в публикации.

Авторы материала также указали, что Швеция подала заявку в НАТО в "не совсем удачное время", поскольку весь трансатлантический фронт, направленный на продолжение поставок оружия на миллиарды долларов для затягивания конфликта на Украине, выглядит все более хрупким.

4 июля страны НАТО решили пригласить в Альянс Швецию и Финляндию. В этот же день Стокгольм и Хельсинки формально подтвердили свое намерение вступить в блок. Позже президент США Джо Байден призвал все страны – члены НАТО как можно скорее одобрить вступление в Альянс Финляндии и Швеции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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