Эксперт заявил, что НАТО выстраивает ось вдоль западных границ РФ

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НАТО выстраивает ось вдоль западных границ России – в Прибалтике, Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и черноморском пространстве. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов.

По его словам, по всей западной границе РФ Альянс сконцентрировал большое количество вооружений и военнослужащих.

Эксперт отметил еще одну опасную тенденцию. Он рассказал, что в Польше существует кадровый резерв из военнослужащих НАТО, которые в случае необходимости идут на Украину в качестве наемников.

Михайлов добавил, что Запад может нанести как открытый, так и закрытый удар по Белоруссии. При этом атаковать они могут с территории Польши или Украины.

"Есть еще третья составляющая – они могут попытаться открыть еще один фронт, чтобы заставить Россию в меньшей степени перемещать свою технику и личный состав в направлении юго-запада украинской территории, а сосредоточиться на переброске войск на белорусский театр военных действий. Такой сценарий тоже может быть использован", – сказал эксперт.

При этом он выразил мнение, что Запад понимает глубину таких провокаций.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число группировок НАТО в Восточной и Центральной Европе возросло в 2,5 раза с февраля. В настоящее время это число достигает 30 тысяч человек. По его словам, новые батальоны создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.



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