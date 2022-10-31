Песков призвал дождаться четких объяснений по поводу размещения баз НАТО в Финляндии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне заявлений о возможном размещении баз НАТО в Финляндии призвал дождаться четких формулировок по данному вопросу.

"Там не так обстоят дела. Просто они не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте все же дождемся каких-то четких формулировок перед тем, как давать оценки", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого газета IltaLehti, ссылаясь на информированный источник, сообщила о готовности финского законопроекта, который не содержит ограничений на создание военных баз в Финляндии, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.

Ранее Киев признал вовлеченность НАТО в конфликт на Украине. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране происходит противостояние России и НАТО. По ее словам, сила, которую набирает РФ, обусловлена нерешительностью западных государств.



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