03:58Политика
Пушков назвал полезной для финнов информацию о контрабанде оружия из Украины
Фото: depositphotos/dnaumoid
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал данные финской полиции о том, что переданное Украине оружие попадает преступникам в других странах, в том числе в самой Финляндии.
По мнению политика, информация о контрабанде является полезной как для финских политиков, так и для граждан этой страны.
"Чтобы иллюзий особых не было", – написал сенатор в своем телеграм-канале.
Ранее издание YLE сообщило, что Центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в стране.
Как рассказал старший детектив Кристер Ольгрен, у следственных органов есть достаточно доказательств. Он также рассказал, что поставляемое разными странами на Украину оружие также было обнаружено в Нидерландах, Швеции и Дании.
В июле о случаях контрабанды оружия с Украины в страны ЕС заявляло Европейское полицейское агентство. В ведомстве отмечали, что следователи из европейских стран имеют данные о торговле тяжелым вооружением и фиксируют выезд из Украины отдельных лиц с оружием.
Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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