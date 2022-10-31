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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал данные финской полиции о том, что переданное Украине оружие попадает преступникам в других странах, в том числе в самой Финляндии.

По мнению политика, информация о контрабанде является полезной как для финских политиков, так и для граждан этой страны.

"Чтобы иллюзий особых не было", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее издание YLE сообщило, что Центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в стране.

Как рассказал старший детектив Кристер Ольгрен, у следственных органов есть достаточно доказательств. Он также рассказал, что поставляемое разными странами на Украину оружие также было обнаружено в Нидерландах, Швеции и Дании.

В июле о случаях контрабанды оружия с Украины в страны ЕС заявляло Европейское полицейское агентство. В ведомстве отмечали, что следователи из европейских стран имеют данные о торговле тяжелым вооружением и фиксируют выезд из Украины отдельных лиц с оружием.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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