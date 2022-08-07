Большая часть военной помощи Запада не доходит до ВСУ – СМИ

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Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Значительная часть военной помощи, которую страны Запада направляют Киеву, не доходит до конечных пунктов назначения на Украине. Об этом говорится в документальном фильме американского телеканала CBS.
Так, ветеран морской пехоты США Энди Милберн, который сейчас занимается подготовкой военных ВСУ, заявил, что на передовой не получают беспилотники, снаряды, бронежилеты и другие средства. Другой собеседник телеканала считает, что до конечного пункта назначения не доходит около 30–40% всей военной помощи, которая поступает из-за границы.
"Большая часть вооружений <...> поступает к польской границе, где США и союзники по НАТО быстро передают их украинским должностным лицам", – говорится в фильме.
Также телеканал приводит слова сотрудницы Amnesty International Донателлы Роверы, которая отметила, что нередко вооружения, которые западные страны передавали силовым структурам в Ираке и Афганистане, не поступали им, а попадали в руки экстремистов.
Ранее Европейское полицейское агентство заявило о случаях контрабанды оружия с Украины в страны ЕС. В ведомстве отметили, что следователи из европейских стран имеют данные о торговле тяжелым вооружением и фиксируют выезд с Украины отдельных лиц с оружием. Также в Европоле опасаются, что вооружение могут складировать в схронах у украинской границы для последующей контрабанды.
Западные страны увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕС выделил еще 500 миллионов евро на закупки оружия Украине
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