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Amnesty International обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Об этом со ссылкой на соответствующий доклад правозащитной организации сообщает ТАСС.

Уточняется, что Amnesty International задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

Также в 19 городах, в том числе в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях, зафиксированы обстрелы украинскими военными из жилых построек гражданской инфраструктуры. При этом, подчеркивается в докладе, украинское военное командование не осуществляло эвакуацию населения из соседних зданий с целью минимизировать потери от возможного ответного удара со стороны ВС РФ.

"Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", – заявила генсек Amnesty International Аньес Каламар.

Также сообщается, что специалисты организации посетили 29 школ в юго-восточных областях Украины и пришли к выводу, что в 22 образовательных учреждениях размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская техника и вооружения. В докладе указано, что, например, в Одессе украинские военные размещали бронетехнику в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте в качестве военной базы использовали здание университета.

В конце июня Минобороны РФ сообщало, что бойцы подразделений территориальной обороны Украины выгнали больных из поликлиники в Одессе, разместив рядом со зданием артиллерию, а также заняли боевые позиции в медицинских учреждениях в Приволье Луганской Народной Республики и в Авдеевке и Славянске Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в Славянске ВСУ разместили бронетехнику и артиллерию на территории психоневрологического интерната и санэпидемстанции. При этом жители близлежащих домов не были эвакуированы и использовались боевиками нацбатальонов в качестве живого щита.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

