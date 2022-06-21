Украинские силовики разместили артиллерию рядом с поликлиникой в Одессе – МО РФ

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Бойцы подразделений территориальной обороны Украины выгнали больных из поликлиники в Одессе, разместив рядом с зданием артиллерию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городской поликлинике Одессы № 29 дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", – сообщил он.

Также, по его словам, украинские военные заняли боевые позиции в медицинских учреждениях в Приволье Луганской Народной Республики, а также в Авдеевке и Славянске Донецкой Народной Республики.

"В центральной городской больнице Авдеевки Донецкой Народной Республики националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", – заявил Мизинцев.

Генерал отметил, что в Славянске ВСУ разместили бронетехнику и артиллерию на территории психоневрологического интерната и санэпидемстанции. Кроме того, в жители близлежащих домов не были эвакуированы и используются боевиками нацбатальонов в качестве живого щита.

"В Приволье Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ на территории Лисичанской областной психиатрической больницы оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц", – добавил он.

Также Мизинцев сообщил, что российские военные с начала спецоперации обезвредили в Донбассе около 30 тысяч боеприпасов, очистив 3 474,8 гектара территорий.

"Обнаружено и обезврежено 28 921 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки 223", – сказал генерал.

Ранее стало известно, что ВС РФ сбили самолет СУ-25 Воздушных сил Украины в районе села Мазановка Харьковской области. Также были уничтожены 19 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Крутая Балка ДНР, Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.