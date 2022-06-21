ВС РФ уничтожили ангары с беспилотниками и пусковые установки С-300 под Одессой

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает российское Минобороны.

"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", – заявили в ведомстве.

По информации Минобороны, на острове Кубанский были уничтожены артиллерийские взводы 155-миллиметровых гаубиц М-777. Также авиация РФ уничтожила пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал об ударе украинских военных по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Несмотря на атаку, перебоев с поставками газа на полуостров не наблюдается.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

