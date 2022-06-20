Сенатор от Крыма рассказала подробности удара по платформам "Черноморнефтегаза"

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Удар украинских войск был нанесен по трем платформам "Черноморнефтегаза" на месторождении "Одесское" в 71 километре от Одессы, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, слова которой передает ТАСС.

Как рассказала политик, количество пострадавших при ударе украинской стороны по буровым платформам увеличилось до пяти. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу. Также идут поиски семерых человек. Их судьба пока неизвестна.

Ковитиди отметила, что сильнее всего от удара украинских войск пострадала платформа БК-1. На платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет.

Работы на всех трех платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь. Ковитиди добавила, что, если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв, который мог затронуть Одессу.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Сообщалось о спасении пятерых человек. Глава региона добавил, что проводятся поиски остальных, уточнив, что на платформах работали 12 человек. Минобороны обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

