Глава Крыма заявил об ударе по буровым платформам "Черноморнефтегаза" со стороны Украины

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", были спасены пять человек, из них ранены трое. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены 5 человек, трое из них ранены", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что проводятся поиски остальных, уточнив, что на платформах работали 12 человек. Минобороны обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

Отмечается, что удар был нанесен около 08:00 по московскому времени.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что угрозы Киева совершить атаку на Крымский мост, как и другие враждебные планы, обречены на полный провал.

Он выразил надежду, что на Западе есть не только политики, требующие продолжить поставки оружия на Украину, но и военные, осознающие сопряженные с этим риски. Лавров отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что дальнобойное оружие не будет использоваться для поражения целей на территории РФ, следует воспринимать с учетом того, считает ли Киев Крым российской территорией, а Донбасс – территорией ДНР и ЛНР.

