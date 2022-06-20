ВСУ ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза" – Аксенов

15:09
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
Украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Первый удар был в 08:37. Всего было три удара по трем вышкам", – отметил он.
Он уточнил, что один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке.
Несмотря на ЧП, по словам Аксенова, газ поступает на полуостров исправно, риски для газоснабжения региона отсутствуют.
Глава Крыма отметил, что откачка газа, добываемого на данном месторождении, будет в аварийном режиме приостановлена. Недостаток компенсируют за счет подачи по газопроводу с Кубани.
Находится в безопасности и сухопутная часть Крыма. Аксенов подчеркнул, что она прикрыта средствами противовоздушной обороны.
"Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает", – сказал глава Крыма.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что количество пострадавших при ударе украинской стороны по буровым платформам увеличилось до пяти. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил, что удары по буровым платформам "Черноморнефтегаза" следует расценивать как теракт. Он подчеркнул, что удары наносились по мирному населению и объектам гражданской инфраструктуры.
Украина нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Крыму
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