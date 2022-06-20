В ГД считают, что удар по платформам "Черноморнефтегаза" следует расценивать как теракт

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что удары со стороны Украины по буровым платформам "Черноморнефтегаза" стоит расценивать в качестве теракта.

"Атака на российские платформы – это теракт. По-другому это назвать сложно", – сообщил парламентарий РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что атаковано было мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". В результате происшествия были спасены пять человек, из них ранены трое.

Глава региона добавил, что проводятся поиски остальных, уточнив, что на платформах работали 12 человек. Минобороны обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

Позже сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что количество пострадавших при ударе украинской стороны по буровым платформам увеличилось до пяти. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу.