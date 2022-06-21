Семьям пострадавших при ударе по буровым платформам в Крыму выплатят пособия

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Родственникам пострадавших при ударе по буровым платформам "Черноморнефтегаза" выплатят пособия. Об этом заявил спикер регионального парламента Владимир Константинов.

"Будут выплачены пособия на федеральном уровне, на республиканском, вне всякого сомнения", – приводит его слова ТАСС.

Константинов также выразил надежду, что пропавших без вести при ЧП удастся найти живыми.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Он уточнил, что один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке. По его словам, откачка газа, добываемого на данном месторождении, будет в аварийном режиме приостановлена.

Сенатор от региона Ольга Ковитиди рассказала, что при ударе пострадали пять человек. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу. Также идут поиски семерых человек. При этом она подчеркнула, что, если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв, который мог затронуть Одессу.

В настоящее время поисковая операция в Черном море продолжается. Уголовное дело по факту обстрела украинскими военными платформ "Черноморнефтегаза" возбудил Следственный комитет РФ.

