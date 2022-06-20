В Госдуме пригрозили Украине ответным ударом за атаку на "Черноморнефтегаз"

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что ответный удар по украинским силам, атаковавшим буровые вышки "Черноморнефтегаза", не заставит себя ждать.
"Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален", – передает РИА Новости его слова.
Шеремет пояснил, что мощный ответный удар будет нанесен по центрам принятия решений.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Аксенов уточнил, что один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке.
Несмотря на ЧП, по словам главы Крыма, газ поступает на полуостров исправно, риски для газоснабжения региона отсутствуют.
В ГД заявили, что удар ВСУ по платформам "Черноморнефтегаза" нужно расценивать как теракт
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