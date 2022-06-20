В МО РФ сообщили об уничтожении станции управления беспилотниками Bayraktar TB2

Вооруженные силы России ракетой "Оникс" нанесли удар по аэродрому Арциз Одесской области, уничтожив станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2 и два беспилотника этого комплекса на земле. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что за сутки поражено 11 взводов РСЗО "Град" в районах Куртимовки, Очеретина, Тоненького, Сухой Балки, Новгородского, Майоровки, Отрадовки и Зайцева. По его словам, авиация РФ поразила 47 районов сосредоточения живой силы и техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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