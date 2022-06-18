В МО РФ заявили об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры в военных целях

В Минобороны РФ заявили об использовании военнослужащими ВСУ объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

В министерстве также заявили, что украинские спецслужбы организовали постановочную съемку видеосюжетов, дискредитирующих Вооруженные силы России. К съемкам привлекли массовку, которой выплачивали гонорары в размере 25 долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

