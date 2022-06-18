На Украине допустили возврат к переговорам с РФ к концу августа

Глава киевской делегации на мирных переговорах с РФ Давид Арахамия допустил возвращение к российской-украинским переговорам в конце августа, после проведения контрнаступления на некоторых участках.

"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", – сообщил он в интервью радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

При этом Арахамия назвал юридически невозможным потерю Украиной территорий.

По его словам, украинская сторона готова рассмотреть политическое соглашение наподобие предложенного ей в Стамбуле. "Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например. Таким образом, договоренность была бы достигнута не военным, а дипломатическим и политическим путем, а это было бы уже компромиссом", – отметил глава делегации.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не исключает возможности возобновления переговорного процесса с Украиной.

До этого российские СМИ сообщили со ссылкой на председателя международного комитета Госдумы РФ Леонида Слуцкого о том, что диалог между Россией и Украиной может быть восстановлен в ближайшее время.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина представила свой проект соглашения с Россией.

Он добавил, что в документе отчетливо виден отход от важнейших положений, которые были зафиксированы на последних переговорах.

По его словам, Россия продолжит и дальше продвигать свой проект соглашения. Лавров добавил, что в российском документе четко и в полном объеме прописаны ключевые требования и позиции.

Министр также подчеркнул, что в Стамбуле украинская делегация заявила, что будущие гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь. Однако в представленном проекте отсутствует эта констатация.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

