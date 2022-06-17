Песков не исключил возможности возобновления переговоров с Украиной

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Российская сторона не исключает возможности возобновления переговорного процесса с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

"Переговоров никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет", – сказал представитель Кремля.

Ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на председателя международного комитета Госдумы РФ Леонида Слуцкого о том, что диалог между Россией и Украиной может быть восстановлен в ближайшее время.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что российская сторона готова к заключению соглашений с Украиной, если киевские власти продемонстрируют понимание их необходимости.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщал, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО. По его словам, российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы завершить боевые действия на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

