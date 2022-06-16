Россия готова к договоренностям с Украиной, если Киев поймет их необходимость – Лавров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская сторона готова к заключению соглашений с Украиной, если киевские власти продемонстрируют понимание их необходимости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если украинская сторона проявит понимание того, что необходимо все-таки какие-то договоренности заключать, мы к этому готовы", – приводит его слова ТАСС.

Лавров отметил, что пока украинская сторона не проявила такого желания.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что действия Киева в вопросе возобновления переговоров с Москвой заставляют полагать, что украинским властям не нужен мир. Он напомнил, что с момента прекращения переговорного процесса между Москвой и Киевом прошло уже два месяца.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.