У РФ складывается ощущение, что Киеву не нужен мир – Мединский

Фото: Москва 24/Сипко М.

Действия Киева в вопросе возобновления переговоров с Москвой заставляют полагать, что украинским властям не нужен мир, заявил помощник президента РФ, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной, Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что с момента прекращения переговорного процесса между Москвой и Киевом прошло уже два месяца.

"Украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу. Соответственно, у меня складывается ощущение, что мир руководству Украины не нужен", – отметил Мединский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас с трудом можно рассчитывать на продолжение переговоров с Украиной. Он отметил, что на текущий момент переговоры застопорились.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

