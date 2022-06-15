Украине придется вести переговоры с РФ – Макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ведения переговоров Украины с Россией после установления режима прекращения огня.

"Президенту Украины и другим представителям власти придется вести переговоры с Россией", – цитирует его ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и Украины "заглохли". По его словам, после передачи Москвой проекта договоренностей никаких подвижек не было.

Он напомнил, что последняя очная встреча представителей России и Украины состоялась в Стамбуле.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался относительно условий встречи двух президентов. По его словам, встреча глав государств возможна только для финализации некоего итогового документа, разработка которого, однако, была остановлена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

