Кадыров обвинил лидеров ОДКБ в отсутствии позиции по событиям на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности в отсутствии позиции по ситуации на Украине. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
Кадыров спросил, почему лидеры этих стран молчат. Он также выразил мнение, что это связано с боязнью американских и европейских санкций.
Глава Чечни призвал руководителей бывшего Советского союза объединиться, чтобы сказать свое слово.
"Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия", – сказал Кадыров.
Когда же самой России нужна помощь, подчеркнул он, страны молчат. Глава Чечни также пообещал "сегодня – завтра – послезавтра" показать хорошие результаты в ДНР и ЛНР.
"Мы будем защищать наше государство, наш народ и всех тех, кого мучают эти шайтаны", – заключил Кадыров.
Ранее Кадыров рассказал, что в ЛНР завершился последний этап по освобождению поселка Камышевахи от националистов Украины. По его словам, Киев выделил немало средств и военных для удержания этого населенного пункта. Кадыров добавил, что ни одна техника не сможет удержать натиск союзных войск.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: