Кадыров обвинил лидеров ОДКБ в отсутствии позиции по событиям на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности в отсутствии позиции по ситуации на Украине. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Кадыров спросил, почему лидеры этих стран молчат. Он также выразил мнение, что это связано с боязнью американских и европейских санкций.

Глава Чечни призвал руководителей бывшего Советского союза объединиться, чтобы сказать свое слово.

"Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия", – сказал Кадыров.

Когда же самой России нужна помощь, подчеркнул он, страны молчат. Глава Чечни также пообещал "сегодня – завтра – послезавтра" показать хорошие результаты в ДНР и ЛНР.

"Мы будем защищать наше государство, наш народ и всех тех, кого мучают эти шайтаны", – заключил Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал, что в ЛНР завершился последний этап по освобождению поселка Камышевахи от националистов Украины. По его словам, Киев выделил немало средств и военных для удержания этого населенного пункта. Кадыров добавил, что ни одна техника не сможет удержать натиск союзных войск.

