Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В ЛНР завершился последний этап по освобождению поселка Камышевахи от националистов Украины. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
По его словам, Киев выделил немало средств и военных для удержания этого населенного пункта. Кадыров добавил, что ни одна техника не сможет удержать натиск союзных войск.
"Весть о приближении чеченских спецподразделений является для укронацистов сигналом к немедленному отступлению. И даже будучи в меньшинстве, наши ребята вселяют в них неподдельный ужас", – сказал глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что чеченские бойцы с сочувствием относятся к мирному населению. Он заключил, что теперь жители Камышевахи могут "вдохнуть полной грудью".
Ранее Кадыров заявил, что Вооруженные силы России вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР начали массированное наступление в республике. Он рассказал, что чеченские бойцы вместе с другими российскими и луганскими воинскими формированиями используют новые приемы, с помощью которых удается эффективнее уничтожать технику и оборонительные позиции ВСУ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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